CITTÀ DI CASTELLO Una proposta per alimentare il confronto sull'impiego del Lascito Mariani. «Con la volontà di dare ai tifernati che ne hanno bisogno un aiuto concreto» l'associazione Il Mosaico lancia «l'idea di destinare una significativa quota per finanziare progetti presentati dalle varie associazioni cittadine che si occupano di malati di ogni tipo».

Da quelle che supportano persone affette da neoplasie piuttosto che da cardiopatie. Dai nefropatici ai diabetici, dai disabili ai pazienti psichiatrici, «senza dimenticare nessuno», puntualizza Carlo Reali. «E' giunto il momento di aiutare queste associazioni a potenziare la loro attività, utilizzando denaro che, ricordiamolo una volta ancora, non è della Asl in quanto tale, ma che la stessa ha ricevuto in dono o, meglio, secondo noi, in custodia temporanea». Dunque, «si decidano le quote da destinare alla Muzi Betti, alle associazioni ed al contributo per il giusto progetto della Casa della Salute con un discorso ampio che coinvolga il vecchio ospedale per il quale non vanno dimenticati percorsi progettuali ed economici istituzionali in linea con quanto fatto in altre città umbre». Tutto ciò nella convinzione che «il Lascito Mariani è un bonus da spendere, almeno in parte, con immediatezza e pragmatismo a favore dei concittadini che non possono e non devono attendere le frequenti, oscure lungaggini amministrative che in Italia, ed anche nel nostro comprensorio, hanno purtroppo una frequente connotazione di inefficienza».

Intanto, Il Mosaico incassa un ampio consenso trasversale. «Ringraziamo i consiglieri Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini per il loro appoggio, apprezziamo la posizione dei consiglieri Marcello Rigucci e Marco Gasperi, siamo lieti dell'interessamento del consigliere Michele Bettarelli, sapendo che anche il consigliere Valerio Mancini dirà la sua e vogliamo essere fiduciosi anche degli sviluppi della commissione Asl-Comune sull'utilizzo del Lascito», riunita nei giorni scorsi. Un incontro operativo, definito «molto proficuo e molto interessante», tra la delegazione della Azienda sanitaria locale Umbria 1, guidata dal direttore generale Gilberto Gentili, e quella dell'ente locale composta dal sindaco Luciano Bacchetta, dal consigliere delegato Gaetano Zucchini, dagli assessori alle finanze Vincenzo Tofanelli ed alle politiche sociali Luciana Bassini.

Centro Alzheimer e Muzi Betti, le priorità operative. Contenuta e realistica la soddisfazione di Reali che, comunque, non si risparmia una frecciatina velenosa. «Qualcuno con molto tempo libero, forse sorpreso dalle autorevoli adesioni alla nostra proposta, ironizza sulla somma che richiediamo per la Muzi Betti, probabilmente non sapendo nulla in merito ai bisogni della stessa». Infatti, «una seria ristrutturazione di ambienti per migliaia di metri quadrati, impianti, intonaci, arredi, sicurezza sismica non sappiamo esattamente quanto potrà costare, ma la Muzi Betti non ha bisogno di mancette, bensì di interventi risolutivi».

