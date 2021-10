Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

LA FESTA

Con l'inaugurazione del centro studi e della mostra permanente ospitata nei locali di via Abruzzo, ha preso il via ieri la giornata di celebrazioni per la pedagogista e scienziata Maria Montessori. Ricchissimo il programma delle iniziative, fra le quali c'era anche l'inaugurazione della piazzetta intitolata a Montessori. Un momento importante cui sono stati presenti il sindaco Andrea Romizi, gli assessori Edi Cicchi e Leonardo Varasano, il rettore dell'Unistra Valerio De Cesaris, il prefetto Armando Gradone. Ma nello slargo adiacente le scalette di via del Carmine c'erano anche tanti cittadini. L'intitolazione, come spiegato durante la cerimonia, darà inizio alla riqualificazione del luogo, ed accoglierà la statua di Maria Montessori donata dall'American Montessori Society. Il progetto è stato realizzato anche grazie al contributo di Ami, Kimia e Centro Siderurgico Industriale.

Davanti ai bambini della scuola Santa Croce e della scuola primaria Ciabatti, il sindaco Romizi ha parlato di un «momento molto sentito». «Stiamo sempre più entrando nell'ottica che per ripartire, dopo la pandemia, si debba cambiare mentalità e mettersi in discussione. Dobbiamo, cioè, trovare nuova energia, prima sopita, per operare un cambio di passo. Per fortuna, ha continuato il sindaco, nel quartiere si era già accesa da tempo una luce». Annunciata che gli interventi di riqualificazione nell'area proseguiranno ancora, sia negli spazi pubblici che nei contenuti.