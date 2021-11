Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

IL PROGETTO

Una panchina rossa per non dimenticare e per testimoniare l'impegno a contrastare ogni forma di violenza di genere sin da quando si è studenti. Così, l'istituto professionale Cavour-Marconi-Pascal ha raccolto l'invito a trasformare il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in una data speciale anche a scuola. Una ricorrenza che giovedì mattina sarà accompagnata dall'inaugurazione di una panchina rossa personalizzata dagli stessi studenti. «Un oggetto simbolico permanente per sensibilizzare la comunità scolastica su tale tematica», spiega la dirigente scolastica Maria Rita Marconi.

Un progetto partito ascoltando via radio alcuni interventi relativi al 25 novembre e in poco tempo diventato un obiettivo comune alle tre sedi della scuola perugina. «L'idea era quella di collocare la panchina in un luogo che fosse visibile alla comunità scolastica ma anche all'esterno», spiega Amelia Sabatino, referente d'istituto del progetto curato nei singoli plessi dai colleghi Rocco Cavoto per Piscille, Francesca Faloia e Annalisa Federici per Madonna Alta, Stefania Pedini e Graziano Rupi per Olmo.

La panchina è stata procurata dalla scuola e personalizzata dagli stessi studenti. A Olmo, gli allievi del corso Meccanica l'hanno smontata e riassemblata in laboratorio realizzando lo schienale con materiale di recupero; a Piscille l'inaugurazione della panchina sarà accompagnata da una sfilata di abiti delle studentesse del corso Moda; a Madonna Alta, accanto alla panchina rossa, personalizzata dagli studenti del corso Commerciale, saranno poste alcune paia di scarpe rosse, altro simbolo della lotta alle violenze di genere e ai femminicidi. L'inaugurazione nei tre plessi avverrà giovedì dalle 9 alle 9,50 e sarà introdotta dalla lettura dell'articolo 1 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza sulle donne e dell'articolo 3 della Costituzione. Il tema del contrasto alle disuguaglianze e l'analisi sulla parità dei generi ha condotto l'Istituto professionale alla fase finale del Festival nazionale del Service learning in programma da domani a venerdì a Mestre durante il quale sarà presentato il progetto A scuola ci sono anch'i*.