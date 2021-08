Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

AL FRONTONE

Sarà una festa piena di musica quella prevista per martedì alle 18 ai giardini del Frontone per la presentazione della nuova t-shirt dell'Orchestra da Camera di Perugia. Visto il successo delle precedenti edizioni, anche quest'anno sarà possibile indossare, e dunque sostenere l'Orchestra cittadina. L'iniziativa, promossa con il T-Trane, vedrà la partecipazione dell'illustratore Marco Leombruni, che ha ideato la maglietta 2021 dell'Orchestra, protagonista di una performance di live painting con il dj set di Ricky L. A chiudere l'evento, dalle 19, una piccola sorpresa musicale della stessa Orchestra da Camera ora impegnata nella prima edizione della rassegna tra musica e scienza Il suono della ricerca, promossa dall'Università degli Studi. Un progetto che sta riscuotendo successo (3 sold out nei primi 3 appuntamenti) e che si concluderà venerdì 13 all'orto medievale di Borgo XX Giugno con la partecipazione del trombettista Marco Pierobon. A settembre, poi, in programma altri quattro concerti nel cartellone della Sagra Musicale Umbra 2021, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus, tra cui l'attesissimo debutto del progetto Il Barone Rampante con Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura che si terrà a Norcia.