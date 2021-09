Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

Una nuova figura specializzata all'Università degli Studi, quella della consigliera di fiducia. L'incarico è stato affidato all'avvocato Monica Raichini. Una figura «specializzata, esterna e imparziale, fondamentale per la

promozione e la costruzione di un ambiente di lavoro improntato al benessere di tutto il personale d'Ateneo, degli studenti e delle studentesse». Il rettore Maurizio Oliviero ha spiegato che «il benessere delle persone è al centro assoluto dell'azione dell'Ateneo. La comunità accademica si è impegnata, negli ultimi anni, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, dentro e

fuori dalle strutture universitarie. Abbiamo, insieme, posto in essere numerose e importanti iniziative, tra cui il progetto per rendere progressivamente l'Università completamente libera dal fumo di tabacco e l'istituzione dello sportello anti-violenza». L'introduzione della Consigliera di fiducia «costituisce un ulteriore passaggio volto a garantire voce alle persone più

deboli, affinché emergano le situazioni che impediscono alle persone di vivere e lavorare con la necessaria serenità e soddisfazione».