Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

Una nuova ambulanza in dotazione alla Croce Rossa. Il comitato perugino della Cri l'ha voluta dedicare alla memoria della volontaria Giovanna Benedetti Speziali. Un gesto fortemente apprezzato dalla famiglia, con Maria Pia e Francesca che hanno deciso di portare avanti l'insegnamento della madre alla quale piaceva contribuire col proprio sostegno, anche economico, per aiutare il prossimo. Le due sorelle infatti parteciperanno all'acquisto della nuova ambulanza ponendosi anche come testimonial per quanti altri vorranno seguire il loro esempio nell'attività di promozione e sensibilizzazione al fine di riuscire a reperire fondi per l'acquisto del nuovo mezzo per garantire il servizio impeccabile della Cri. Il nuovo mezzo arriverà a seguito della preoccupazione espressa dal vice presidente del Comitato Antonio Piro, che per l'esponenziale attività svolta dalle ambulanze durante la pandemia segnalava il rischio che l'elevato uso dei veicoli avrebbe potuto mettere in crisi la futura performance del parco mezzi. La Cri perugina ha realizzato un progetto che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia ha subito sostenuto deliberando un importante sostegno per l'acquisto di una nuova ambulanza. Hanno aderito anche Avanti Tutta, Rotary Est Perugia e Famiglia Perugina. Una grande rete che ha visto protagonisti anche cittadini, tutti unito nel segno della collaborazione e del ricordo di una figura sempre vicina alla Croce Rossa.