Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

ASSISI Padre Giuseppe Battistelli, dell'ordine frati minori, presidente dell'Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus, ha risposto all'appello di padre Mario Hadchity preside della Terra Santa School di Gerico che chiedeva aiuto per i suoi 1000 alunni palestinesi. «Qui manca tutto ha scritto Hadchity e senza risorse economiche non siamo in grado di sostenere l'attività scolastica». Per raccogliere fondi padre Giuseppe ha lanciato una lotteria di beneficenza e ha messo in palio 15 premi offerti da fedeli sostenitori delle attività francescane in Terra Santa. Ieri, ad Assisi c'è stata l'estrazione degli oltre 1500 biglietti venduti, fatta da due bambini Chiara e Francesco Alunno. Il buono omaggio per una persona per un viaggio in Terra Santa se lo è aggiudicato il possessore del biglietto 0150; per il pellegrinaggio a Medjugorje, il 1131; i due biglietti per i viaggi organizzati dall'Associazione Santo Sepolcro Foligno sono validi fino al 2023. Al 0482 un tablet; al 1406 un presepe artigianale napoletano; al 1230 un orologio a pendolo; 0028 orologio da tavolo; 0404 quadro d'autore; 0886 libro Umbria-Terra Francescana; 0532 sciarpa di cashmere, 0754 servizio da caffè; 0016 confezione Ricordi di Terra Santa; 0848 piatto in maiolica Deruta; 0498 presepe in legno d'ulivo dalla Terra Santa; 0042 libro Terra SantaLa guida della Custodia di Terra Santa; 0745 macchina da caffè Carmencita. «La cosa più urgente che dobbiamo offrire a Gerico ha commentato padre Giuseppe Battistelli - è un sostegno economico ai docenti che da quattro mesi non ricevono stipendio in quanto con il Covid si è creato un superlavoro per la creazione di classi speciali per gli alunni che non hanno potuto seguire le lezioni regolari».

Luigi Foglietti