Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

Una location mozzafiato immersa nella campagna, a pochi minuti dal centro città; un grande prato con alberi secolari resi opere d'arte da ricercati effetti luminosi; la musica live di Emma Nolde, Elephant Brain e Niccolò Fabi (oltre al djset di Fab Mayday e Giov). Questi gli ingredienti per una prima volta che resterà nei cuori di tutti i presenti alla serata d'apertura del festival L'Umbria che spacca, quest'anno ospitata alla Villa del colle del Cardinale. Il pubblico ha seguito scrupolosamente le indicazioni di sicurezza per il distanziamento, ascoltando il concerto sui propri plaid disseminati sull'ampio prato davanti al palco. Un pubblico caldo e partecipe nonostante l'esiguo numero di biglietti messi a disposizione, con gli artisti ospiti che hanno commentato in maniera molto positiva l'esperienza. «Questa è la mia scommessa, lo dico a titolo personale - ammette la direttrice della Villa Ilaria Batassa, che ha sposato con entusiasmo la proposta di organizzare qui il Festival - e già posso dire di essere tanto stanca fisicamente quanto contenta! Del resto la villa nasce come luogo di diletto e di svago, inoltre ho trovato nella proposta che i ragazzi mi hanno fatto una perfetta consonanza con un messaggio a cui tengo molto, cioè che l'arte va vissuta a 360 gradi e quando il paesaggio incontra la musica, come sta accadendo ora, si amplifica all'ennesima potenza». L'edizione numero 8 de L'Umbria che spacca ha visto ieri sul palco il rapper Frah Quintale, con Giovanni Vipra e gli umbri Teleterna in apertura, per una serata a ingresso libero che non ha deluso le aspettative. Questa sera il gran finale. A scaldare il pubblico ci penserà Valerio Lundini con i suoi VazzaNikki, poi l'atteso ritorno sul palco dei folignati Melancholia dopo il grande successo ottenuto nel talent X Factor. A chiudere l'edizione 2021 del Festival toccherà al duo milanese Coma_Cose, sulla cresta dell'onda dopo gli ottimi riscontri all'ultimo Sanremo. Sempre oggi pomeriggio previsto alle 18.00 l'incontro-workshop Professionisti nel mondo dell'arte con il liutaio perugino Matteo Rufini e il dj Chiskee. Dalle 18.30 saranno attivi anche gli stand gastronomici 100% umbri con l'azienda agricola Le Radici (focacce di grani antichi e salumi da allevamenti allo stato brado) e La Vecchia Frittoria (pesce, fritture e paella dal Lago Trasimeno). Ottimi riscontri anche per L'Umbria che spacca Experiences, iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Perugia. Brevi tour alla scoperta delle bellezze della città in compagnia di ospiti speciali come Andrea Lorenzon, Adrian Fartade e Valerio Lundini. Da un caffè con vista sull'arco Etrusco, alla magia di Via della Viola, passando per la maestosità della Basilica di San Pietro e un aperitivo in Borgo XX Giugno. Nelle stories Instagram del canale ufficiale del Festival il resoconto fotografico completo.

Michele Bellucci

