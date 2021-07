Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

Una donna ucraina di 41 anni è morta sabato sera poco prima delle 21. C'è il sospetto che, oltre all'alcol, possa esserci anche la droga tra le cause del decesso. Insomma, una overdose da mix di alcol droga. Il sostituto procuratore Gennaro Iannarone ha disposto l'autopsia.

La donna si è sentita male in auto all'altezza dell'uscita di Ponte Pattoli, lungo la E45. L'allarme è arrivato alla centrale operativa delle polizia stradale che ha inviato sul posto una pattuglia. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Tant'è che la morte sarebbe avvenuta in ambulanza durante il trasporto al Santa Maria della Misericordia. Inutili i tentativi di medici e infermieri dell'equipaggio dell'ambulanza, di stabilizzare una situazione critica già prima che scattasse l'allarme. Allarme che è partito verso le otto di sera.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Perugia. Ascoltata la persona che si trovava con la quaratunenne ucraina e che guidava l'auto per capire quali siano stati gli ultimi contatti della donna e perché, nonostante le condizioni di salute non fossero buone da diverso tempo, il viaggio è proseguito lungo la E45 invece di chiamare i soccorsi. Anche i tempi intercorsi tra il malore fatale e l'attivazione dei soccorsi hanno un peso nell'indagine dei carabinieri. Il sospetto dell'overdose si è subito fatta strada tra chi sta indagando. Decisiva l'autopsia per capire, oltre all'alcol, quali altre sostanze può aver assunto la donna prima di morire.