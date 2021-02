I CONTROLLI

Cinquanta persone super multate su oltre millecinquecento controllate complessivamente, e verifiche in almeno cinquecento attività commerciali: sono i numeri delle ultime 72 ore di controlli, secondo i dati resi noti dalla prefettura. Numeri che testimoniano, oltre alla grande correttezza dei perugini, anche l'incremento di controlli su strada. Denunciata una persona perché trovata in giro nonostante una positività al Covid.

Numeri che vanno nella direzione già tracciata la scorsa settimana quando da prefettura e questura è stato deciso un rafforzamento dei controlli su strada.

Nel comune di Perugia la scorsa settimana sono state controllate 550 persone, realizzati decine di posti di controllo e altrettante verifiche in supermercati, attività alimentari d'asporto, altre attività commerciali, ma anche nei pressi di aree verdi, stazioni ferroviarie e terminal bus. Sono alcuni dei numeri del report sui dispositivi di controllo del territorio anti Covid, disposti dal questore Antonio Sbordone e realizzati da polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e provinciale. Ben 196 solo i controlli effettuati nelle grandi catene di distribuzione alimentare, «dove è stato possibile accertare l'utilità e l'efficienza della collaborazione degli operatori addetti al servizio di vigilanza».

E ad Assisi è stata trovata (e multata) una donna, con sintomi compatibili con il Covid, pronta ad andare a fare la spesa nonostante fosse in isolamento, in attesa dell'effettuazione del tampone, incurante del potenziale pericolo rappresentato. Controllate altre 246 attività, mentre le sanzioni elevate a carico di persone la cui presenza in strada non era giustificata e per l'inosservanza delle disposizioni, quali ad esempio l'utilizzo delle mascherine, sono state 28. L'attività di vigilanza e controllo proseguirà anche nel corso di questa settimana.

