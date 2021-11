Sabato 30 Ottobre 2021, 05:03

VITA DI QUARTIERE

Una Perugia che non ti aspetti in bella mostra sulle vetrine dei negozi di una via che diventano galleria a cielo aperto. Succede lungo la dinamica via dei Priori, dove proseguono le iniziative promosse dall'omonima associazione di zona per spingere sul rilancio e favorire la socialità del proprio territorio. Ma anche di far riscoprire l'amore per la propria città e creare emozioni. Quello regalate dall'esposizione Vertigine, la mostra con le fotografie della città realizzate da Armando Flores Rodas. Sui pannelli 50x70 esposti in 28 vetrine c'è una straordinaria Perugia vista dall'alto e non solo. «Una Perugia da più punti di vista, diversi da quelli cui siamo abituati», ha detto al Messaggero. Dalla raccolta di foto è nato anche un catalogo (lì gli scatti sono 31) e la vendita, insieme alle foto esposte nei 28 negozi della via, andranno a supportare le attività dell'associazione Priori. «È il primo progetto di open gallery - spiega Maria Antonietta Taticchi, presidente dell'associazione Priori-. L'obiettivo è quello di andare avanti con le esposizioni». Via dei Priori diventerà dunque un riferimento per la cultura attirando anche turisti e perché no, aiutando anche i commercianti in fatto di visibilità. Proprio i titolari delle varie attività sono stati protagonisti di un'altra mostra, prorogata fino a dopo Natale, allestita lungo le scale mobili Pellini-Priori. Lì ogni foto racconta una attività e chi la porta avanti. Ora sono i negozi stessi ad ospitare in vetrina altre immagini. Quelle della città, con i suoi simboli, come la fontana Maggiore, e scorci mozzafiato. Ciascuna immagine è affiancata (sia nel catalogo che nelle vetrine), da una poesia scritta da Vittoria Maltese Bartolucci. «Nelle poesie c'è la fantasia che si ritrova nelle foto. Come la scalette di via Appia, sembrano una ferrovia che entra in città».

Proprio oggi, sul filo dell'arte, l'associazione organizza Priori Family Experience: visite e laboratori a portata di famiglia (info Fb @viadeipriori.perugia).

Ri.Ga.