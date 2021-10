Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

GUBBIO Prova ad arginare lamentele, denunce e polemiche il sindaco Filippo Mario Stirati di fronte agli eccessi nel centro storico durante le ore notturne dei fine settimana tra risse, atti vandalici, schiamazzi e rifiuti ammassati. Dopo le ultime scorribande, Stirati ha convocato un tavolo di concertazione per lunedì prossimo, alle ore 15, alla presenza di tutti i portatori di interesse. A palazzo Pretorio sono attesi rappresentanti della Diocesi, mondo della scuola (dirigenti scolastici e rappresentanti di classe), associazioni di categoria, residenti, giovani, associazioni dei quartieri, Servizio prevenzione salute della Usl, vigili urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza, associazioni.

Il sindaco si ritrova a fare i conti con l'allarme centro storico che impone l'individuazione di rimedi con l'analisi di quanto sta succedendo che crea tensioni a vari livelli, dai residenti infuriati per il far west notturno nei fine settimana ai gestori di bar e locali notturni penalizzati dai alcuni provvedimenti restrittivi (c'è un ricorso al Tar sull'ultima ordinanza comunale). Ci saranno il vicesindaco Alessia Tasso (ambiente), gli assessori Giovanna Uccellani (commercio), Gabriele Damiani (associazionismo) e Simona Minelli (politiche giovanili). «I residenti sono per noi - spiega Stirati - un patrimonio da tutelare. Circa tremila persone vivono all'interno delle mura che costituiscono circa il 10 per cento della popolazione. Il nostro è un centro storico vivo, non musealizzato, e il lavoro che tutti dobbiamo fare è cercare una combinazione virtuosa tra residenza, commercio, artigianato, turismo, giovani e attività dei locali». I singoli residenti che volessero partecipare all'assemblea dovranno, per le norme anti-Covid, avere il Green pass e prenotarsi via mail (staffsindaco@comune.gubbio.pg.it). Sull'iniziativa polemizza il gruppo consiliare della Lega, con Michele Carini, Angelo Baldinelli e Sabina Venturi: «Un buon sindaco si prende le sue responsabilità e interviene per risolvere i problemi senza rinviare tutto a un'eterna ed ennesima concertazione eugubina dei tavoli, tipico metodo di governo stiratiano».

La Lega ricorda di aver proposto da tempo l'installazione di telecamere «per riprendere i vandali e poi sanzionarli», chiedendo anche più sorveglianza della Polizia Locale e la presenza di volontari della Protezione civile per il rispetto e l'applicazione delle norme anti-assembramento.

«Stirati per tutta l'estate - denunciano i leghisti - ha ignorato l'aggravarsi del problema salvo poi emanare a settembre, dopo la nostra interpellanza, un'ordinanza di chiusura notturna anticipata di bar e pub per qualche settimana. Non è giusto che alla fine a pagare siano sempre le partite Iva, quando la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alle istituzioni. L'ordinanza non risolve nulla e finisce con l'ennesimo tavolo».

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA