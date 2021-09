Domenica 5 Settembre 2021, 05:02

Un sessantenne è arrivato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo che la sua auto si è scontrata con un'altra vettura in via Sandro Penna (foto). L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio nella zona industriale della città quando le due automobili, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantate in un violento frontale. L'altra persona alla guida è uscita per fortuna illesa dallo scontro. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: i sanitari hanno soccorso l'uomo e lo hanno portato in ospedale, in gravi condizioni ma da quanto si è appreso non in pericolo di vita. Necessario l'intervento di una squadra di vigli del fuoco per la rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza sulla strada molto trafficata. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, impegnata nei rilievi. Poco dopo è arrivata al pronto soccorso di Perugia anche una ragazza, vittima di un altro incidente avvenuto a Gualdo Tadino, in località San Pellegrino, lungo il ponte, per cui è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Gaifana. La giovane ha riportato diversi traumi ed è arrivata all'ospedalei in codice rosso. E.Prio.