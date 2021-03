13 Marzo 2021

GUALDO TADINO La città ha voluto omaggiare il vincitore di tappa Mathieu Van der Poel con un premio speciale dedicato alla memoria del ciclista gualdese Adolfo Leoni. Il sindaco Massimiliano Presciutti e l'assessore alla cultura Barbara Bucari, insieme a Cycling Digest hanno donato il trofeo consistente in un piatto in ceramica della migliore tradizione artigiana di Gualdo Tadino realizzata dal maestro Stefano Zenobi. Già in occasione del Giro d'Italia 2018, Leoni era stato omaggiato con un murales realizzato da un giovane concittadino, raffigurate il campione in maglia rosa in sella alla sua bici, con la Rocca Flea sullo sfondo. «Campione di rango, uomo dallo stile inconfondibile, fisicamente dotato di una bellezza adonica, era definito il Tyrone Power in bicicletta». Così viene raccontato Adolfo Leoni nella biografia a lui dedicata nel Museo del Ciclista. «Conquistava tifosi e tifosine. Una di esse, Maria Luisa Cioni, diventerà sua moglie il 30 ottobre 1947» e, come raccontato dal figlio Roberto «il giorno delle nozze nella piazza del Duomo di Cremona non sarebbe caduto a terra nemmeno uno spillo da quanto era gremita».

Fra.Ser.

