Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

Per la settimana europea della mobilità sostenibile Fiab Perugia Pedala, associazione ambientalista di ciclisti, torna in pressing sul Comune chiedendo ancora una volta un cambio di passo sul delicato tema degli spostamenti. Manco a dirlo, quelli pedonali e dei ciclisti, a oggi penalizzati.

Per queste categorie infatti Fiab, realtà presieduta da Paolo Festi, chiede senza mezzi termini «una redistribuzione dello spazio urbano». Lo fa proponendo un evento, che si terrà oggi alle 18, e tirando fuori dal cassetto un vecchio progetto, proposto tante volte ma rimasto sempre sulla carta. Il percorso delle antiche mura, un giro ad anello dell'acropoli cittadina. «Crediamo che la situazione geomorfologica di Perugia divenga espugnabile se suddivisa in percorsi realizzati su circonferenze concentriche che percorrono lo stesso dislivello. Il percorso Le Antiche Mura ideato da Fiab circonda l'acropoli seguendo appunto le antiche mura della città, per circa 10 chilometri con un dislivello minimo». Nel proprio sito Fiab spiega nel dettaglio il percorso, spiegando che «la messa in sicurezza del percorso è possibile con pochi interventi mirati e a basso costo». Come, ad esempio, la segnaletica verticale ed orizzontale e il senso di via riservata alle biciclette. L'idea messa sul tavolo, andrebbe di pari passo con la promozione turistica della città.

«La messa in sicurezza del percorso andrebbe affiancata ad un progetto di riqualificazione delle mura medioevali perugine e dei parchi adiacenti (sul modello in atto alla Canapina), costituendo così un'occasione speciale per costruire un percorso ciclopedonale utile sia dal punto di vista della mobilità urbana sia dal punto di vista turistico». Il percorso ideato si snoda lungo punti chiave per il turismo, dal tempio di Sant'Angelo e il Cassero a Porta Pesa, dal Frontone a San Francesco al Prato e i giardini Carducci. Da lì oggi partirà l'evento (ore 18) patrocinato dal Comune e che vede la collaborazione di Minimetrò Spa che per l'occasione ha dato la propria adesione e per favorire la partecipazione all'iniziativa consentirà l'accesso gratuito agli utenti con bici al seguito dalle ore 16,30 alle ore 20 dai capolinea di Pian di Massiano e Pincetto. L'appuntamento di oggi, una pedalata di oltre 2 ore, è l'occasione per tornare a mettere sul tavolo quelle richieste da tempo sottoposte al Comune per una svolta sulla mobilità. Fra le richieste anche la promozione del trasporto pubblico oltre che il contrasto «all'abuso dell'auto privata, in particolare alla sosta selvaggia, forma di inciviltà che toglie spazio alle persone». Fiab chiede anche attenzione al delicato tema della velocità dei veicoli. Tanti spunti per arrivare a disegnare una città più «a misura di famiglie e bambini, in cui tutti possano spostarsi in sicurezza».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA