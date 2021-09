Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

Un pesce d'aprile, ma a settembre. La parte alta di Corso Cavour ieri si è svegliata con un annuncio della vendita della Fontana del Nettuno, posizionata nei giardini Rosa e Cecilia Caselli, o di viale Indipendenza, come ancora in molti chiamano questa area. Ad annunciarlo un volantino affisso nel borgo che avvisa i cittadini come sabato la fontana di Nettuno sarà interessata da opere di cantiere per la rimozione dalla sua attuale posizione. La fontana è stata acquistata dalla Fondazione Alfredo Rismini e verrà ricollocata nel giardino della sua nuova sede ad Arezzo. Seguirà un intervento di rinnovo per il rifacimento della pavimentazione e degli arredi urbani. Una fondazione, a quanto cita il volantino, che raccoglie e valorizzare opere d'arte storiche per destinarle alla fruizione di esperti ed appassionati assicurando lo scenario migliore per fruire della loro bellezza, nelle sale e negli spazi aperti della Fondazione. La fontana lascerebbe il borgo, dopo una tappa nella piazza del Sopramuro, per traslocare in Toscana. Un annuncio che ha preoccupato i residenti, tanto che da palazzo dei Priori è arrivata una smentita per tranquillizzare gli animi.

Cri. Map.