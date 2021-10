Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

Un obiettivo condiviso da tutte le parti in causa: garantire la partecipazione al progetto e «tornare a stupire la città, riscoprendo il fascino del teatro storico». SI muove la macchina per il rilancio dell'ex cinema-teatro Turreno. Ieri sopralluogo del Comune, con in testa il sindaco Andrea Romizi, e il gruppo di imprese che si è aggiudicato la progettazione della riqualificazione. In particolare si tratta di un gruppo misto umbro-pugliese con a capo lo studio di architettura G.L. Sylos Labini e partners di Bari e mandanti Eutecne, Exup, Biobyte (di Ponte San Giovanni e Umbertide) Biagio, Nicola e Mariangela Laurieri, sempre di Bari.

Nel corso del sopralluogo sono stati visitati entrambi i cinema, Turreno e Turrenetta, i palchi, le gallerie, i palcoscenici, i sottopalcoscenici, i sotterranei, fino ad arrivare al locale più elevato e affascinante, ma non di facile accesso, riservato agli incaricati alle proiezioni. Il complesso diventerà un moderno hub culturale e l'intervento di riqualificazione dovrà terminare entro il 2023. La sfida progettuale sarà combinare la diversificazione delle iniziative con una maggiore flessibilità degli spazi esistenti. I lavori sono finanziati con un importo di 4.834.563,62 euro (Agenda Urbana), con il contributo di Regione, Fondazione Cassa di Risparmio e Comune.