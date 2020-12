© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOMI & ANEDDOTIIl titolo del libro è semplice ed evocativo: L'Ospedale di Monteluce, il sottotitolo è intrigante e incuriosisce: Quando al Policlinico di Monteluce c'era il reparto paternità. Autore il professor Renato Palumbo (foto), già ordinario di medicina nucleare dell'Università di Perugia che, per la Volumnia Editrice, ha dato alle stampe questa storia della antica sede del nosocomio raccontandola dalla fine degli anni '50 del secolo scorso, quando era studente, al 31 dicembre 2008 momento del trasferimento di tutte le attività cliniche al Polo unico di Sant'Andrea delle Fratte. Nel testo, con la tecnica del flashback si intrecciano la storia dell'evoluzione scientifica e strutturale del vecchio Policlinico, interessanti note biografiche dell'autore che lì ha trascorso cinquanta anni della sua vita professionale, prima da discente poi da docente e clinico e, attraverso una infinità di vite parallele di personaggi dai nomi altisonanti notissimi si può ricostruire la storia della sanità perugina, quella regionale. con interessanti cenni a quella nazionale. L'autore nei quindici capitoli del testo descrive episodi che riguardano alcune tappe fondamentali dell'evoluzione scientifica insieme a quadri evocativi di rapporti interpersonali improntati al rispetto per i maestri, alla stima per i colleghi non disgiunta da una amicizia costruttiva. Non mancano note sentimentali dedicate alla moglie Anna Maria Bonaca. Il tutto condito con il suo riconosciuto humor che è riuscito a rendere, pur nella seriosità, leggero e avvincente il racconto. Un esempio per tutti l'episodio cha ha dato sostanza al sottotitolo nel ricordo di un visitatore dell'ospedale che gli chiese di indicargli il reparto paternità, lasciandolo nel dubbio se l'uomo fosse un ignorante o un maschilista tanto convinto da non poter pronunciare maternità. Altro aspetto che rende più leggero il racconto è l'inserimento di momenti conviviali con pranzi, cene e relativi menù che non nascondono l'appartenenza dell'autore alla Accademia della cucina. Ma il ricordo più ghiotto gli spaghetti ajo e ojo cucinati dall'infermiere del turno di guardia medica. Insomma Palumbo, che nella prefazione scrive che ciò che ha riportato è tutto vero, tutto vissuto, attraverso il racconto dei suoi rapporti con il maestro Paolo Larizza, il caposcuola della medicina del secondo cinquantennio a Perugia, con Fausto Grignani, con l'amico di sempre Adolfo Puxeddu, poi preside di Medicina, con i colleghi Mario Bellucci, Diogene Furbetta, Paolo Brunetti, Fausto Santeusanio, Alessandro Ventura, Enio Picchio, Pasquale Solinas, Umberto Senin, Maurizio Tonato, Lucio Severi, Elmo Mannarino, Luciano Lupattelli, Giuseppe Abbritti, Lucio Crinò, ha scritto importanti frammenti della storia di Perugia e non solo.Luigi Foglietti