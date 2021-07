Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

Un'isola del bello, tra arte e storia. Dopo due decenni di studi, ricerche, opere e investimenti di risorse e professionalità, lo splendido complesso monumentale della cattedrale perugina, sul colle sacro della città, acquista una nuova vitalità con il progetto Isola di San Lorenzo. L'ambizioso progetto di valorizzazione è stato presentato dal vescovo Marco Salvi, dal presidente del Capitolo dei Canonici Fausto Sciurpa, dal vice sindaco di Perugia Gianluca Tuteri e dal presidente della società Genesi Giuseppe Capaccioni.

PERUGIA

SOTTERRANEA

Di fatto viene lanciata la riapertura della Perugia Sotterranea, dopo importanti interventi di messa in sicurezza e di ridefinizione del percorso di visita. A 15 metri sotto il piano stradale i segni delle epoche storiche che hanno caratterizzata la storia della città: etrusca, romana, medioevale e rinascimentale. Circa un chilometro di percorso visitabile, tra vie, cunicoli e testimonianze affascinanti.

MUSEO DEL CAPITOLO

Sarà graduale la riapertura del museo del Capitolo. A settembre verranno riaperte alcune sale (in particolare quella dedicata alla Pala di Sant'Onofrio di Luca Signorelli) per essere pronti a festeggiare, nel 2023, i cento anni della fondazione del Museo.

CATTEDRALE

Il complesso monumentale della cattedrale, dal punto di vista urbanistico, appare come un unico complesso architettonico, definito come Isola di San Lorenzo, ed uno dei musei ecclesiastici più importanti dell'Italia centrale. Fanno parte di tale agglomerato: la chiesa cattedrale; la loggia di Braccio Fortebraccio; i due chiostri, le abitazioni dei canonici. E ci sarà il contributo di Brunello Cucinelli per il restauro della facciata della cattedrale di San Lorenzo, come annunciato durante la presentazione. L'imprenditore del cachemire, presente all'inaugurazione, non ha però fornito ulteriori dettagli sui lavori di restauro della facciata della cattedrale. Dopo il restauro dell'Arco etrusco e i lavori interni ed esterni per il Teatro Morlacchi si ampliano così le azioni di mecenatismo di Cucinelli rivolte, in questo caso, al patrimonio storico, artistico e culturale del capoluogo.

IL PROGETTO

Un sogno che poi è diventato realtà. «L'idea prende forma durante i mesi del lockdown spiegano i promotori di Genesi . La nascita di Genesi rappresenta un segnale di ottimismo e di speranza per un tempo migliore, un tempo dedicato alla bellezza, all'arte, alla cultura». Perugia sotterranea è aperto dalle 10 alle 17 con visite guidate ogni ora mentre nel weekend ogni mezzora. MUSICA Si inserisce nel progetto di valorizzazione dei beni della diocesi, anche i giovedì di luglio e agosto Segni di cava: momenti musicali nel chiostro della cattedrale di San Lorenzo. Gli appuntamenti sono alle 21 e alle 22.30 con prenotazione obbligatoria, visti i posti limitati.

SECRET UMBRIA

Nasce anche il portale Secret Umbria come uno strumento al servizio di tutti gli operatori del territorio, con cui si vorrà collaborare, per dare sempre più consistenza alla destinazione Umbria. Attraverso di esso la Genesi si occupa di gestione e promozione dei beni culturali, di promozione turistica, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali attraverso percorsi esperienziali, organizzazione eventi e congressi.

Cristiana Mapelli