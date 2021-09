Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

Un inseguimento da film. Siamo nella notte tra giovedì e venerdì, in zona Santa Maria degli Angeli: gli agenti del commissariato di Assisi, diretti da Francesca Di Luca, sono impegnati in attività di controllo del territorio quando vedono passare un'auto e alzano la paletta per farla fermare. Invece di rallentare, l'auto condotta da un giovane accelera improvvisamente nell'evidente tentativo di non farsi controllare. A quel punto parte l'inseguimento, con gli agenti che balzano nella volante e si mettono alle costole dell'auto in fuga. Da Santa Maria degli Angeli, il giovane in fuga decide di salire verso il centro di Assisi: è tarda notte, la strada è praticamente sgombra e dunque la velocità aumenta. I poliziotti però non lo perdono di vista e a un certo punto l'inseguimento prende la via del Subasio. Finché l'uomo abbandona l'auto e continua la sua fuga a piedi. Anche in questo caso, però, i poliziotti non lo perdono di vista e riescono a bloccarlo. Viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e anche segnalato per il possesso di cocaina in auto. Ieri al termine del processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma per il 27enne di Assisi che è stato anche denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test anti droga.