Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

Un faccia a faccia tra i commercianti del centro, l'assessore alla Sicurezza Luca Merli e la comandante della polizia municipale, Nicoletta Caponi. Vertice nato dopo la petizione di 50 attività innescata dall' ordinanza anti alcol. «É stato un confronto utile-sottolinea Merli- anche per spiegare meglio e in maniera più completa il motivo dell'ordinanza». I commercianti erano rappresentati dai titolari di Dempseys, Turreno, Vipere e Caffè Sant'Ercolano.

Tra i temi sul tavolo la possibilità di attivare un servizio di steward. I commercianti hanno chiesto maggiori controlli soprattutto per le attività di mini market e simili e hanno proposto di concordare un prezzo minimo per la vendita dei super alcolici per evitare la guerra degli shottini e arrivare a stilare un vero e proprio protocollo anti movida selvaggia tra esercenti, residenti e Comune. Comune che ha annunciato la volontà di piazzare i bagni chimici( i commercianti sono pronti a contribuire alle spese) e a far pulire l'acropoli nelle serate calde della movida, agli addetti Gesenu a partire dalle 24. C'è anche l'idea di far custodire, la notte, i sacchi dei rifiuti con il vetro all'interno dei locali. Sul fronte dell'ordinanza anti alcol confermato che resterà in vigore fino al 3 luglio e che dopo Uj verrà valutato se riproporla o meno. É stata sottolineato che, anche in vista del ritorno degli studenti universitari, c'è la necessità, sempre di più, di far fruire il centro storico da parte di chi ha a cuore il decoro della città.