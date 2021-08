Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

AUCC

Una serata all'insegna del cinema e della psicologia. Si svolgerà giovedì 2 settembre alle ore 20,30 ai giardini del Frontone, dove sarà presentato il progetto Cineforum di psico-oncologia dell'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro odv. Interverranno il presidente dell'Aucc Giuseppe Caforio, il coordinatore del team di psicologi Aucc, Paolo Catanzaro, ed altri oncologi dell'Azienda ospedaliera. A seguire sarà proietatto il film Babyteeth Tutti i colori di Milla. L'evento, a ingresso gratuito è organizzato da Aucc in collaborazione con il team di tirocinanti di psico-oncologia e gode del supporto dell'azienda Susa trasporti che ha deciso di sostenere la serata con una importante donazione.

Il progetto di Cineforum oncologico, gratuito e guidato dai tirocinanti in psico-oncologia coordinati dal dottor Paolo Catanzaro, punta ad offrire ai pazienti oncologici, ai loro famigliari e agli operatori sanitari uno spazio innovativo di incontro volto all'analisi interiore. Il tutto, attraverso la fruizione condivisa di pellicole cinematografiche che mira a suscitare riflessioni e condivisioni di vissuti emotivi e situazioni dolorose. Sotto la supervisione del dottor Paolo Catanzaro, specializzandi della scuola di psicoterapia psicoanalitica esistenziale Gaetano Benedetti gestiscono il gruppo terapeutico coordinando e dirigendo le discussioni che nascono dalla visione di film selezionati per offrire ai partecipanti uno strumento di supporto, di cura e di sostegno.