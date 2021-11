Sabato 13 Novembre 2021, 05:02

TAGLIO DEL NASTRO

Da poco più di un anno oggetto di ristrutturazione, il plesso che ospita la scuola dell'infanzia statale Santucci e l'asilo nido comunale Filastrocca, in via Pian della Genna, è stato riconsegnato alla città. Ieri mattina il taglio del nastro da parte del sindaco Andrea Romizi accompagnato dal vice Gianluca Tuteri. Si è trattata di una prima tranche di lavori, iniziati a ottobre 2020 e conclusi ad agosto, per circa 700mila euro riferiti a risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo.

La dirigente Monia Benincasa, intervenuta con la collega Roberta Migliarini, ha ricordato come i lavori abbiano implicato il trasferimento dell'asilo a Case Bruciate per tutta la durata dell'intervento, mentre la scuola dell'infanzia Santucci a indirizzo Montessori, appartenente al Secondo circolo didattico Comparozzi di cui è dirigente Giovanni Jacopo Tofanetti presente alla cerimonia, ha convissuto con il cantiere. «Resta da fare il cappotto termico ha precisato Benincasa che sarà eseguito la prossima estate».

Per il Comune, una struttura importante sulla quale era necessario intervenire. «C'è grande soddisfazione quando si parla di interventi sulla prima infanzia, fondamentale per la formazione degli individui», ha commentato Tuteri. Gli ha fatto eco il primo cittadino che ha parlato di servizio 0-6 come di eccellenza internazionale. «Ma gli spazi devono essere adeguati e sicuri», ha aggiunto. «Nel 2015 abbiamo stilato una tabella per i 110 plessi comunali e la nostra ambizione è adeguare e migliorare tutta l'edilizia scolastica». La breve cerimonia, cui ha assistito anche una rappresentanza di insegnanti, educatrici e bambini, è stata introdotta dalla coordinatrice pedagogica comunale, Tiziana Mearelli. «Queste porte ha detto rappresentano il primo ingresso dei nostri piccoli nella società». Dal diacono della parrocchia Silvio Rondoni, la benedizione. «Sono partecipe di questa struttura visto che i miei quattro figli sono venuti a scuola qui», ha detto commosso ricordando Giacomo Santucci, cui la scuola dell'Infanzia è intitolata, e l'ex parroco don Luigi. «Due persone che hanno costruito questa comunità».

Fa.Nu.