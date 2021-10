Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

GLI APPUNTAMENTI

Tutto pronto per la 27esima edizione di Umbrialibri, rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria e in programma da oggi a domenica nel Complesso Monumentale di San Pietro a Perugia. «L'inaugurazione di Umbrialibri, che torna in presenza sottolinea Paola Agabiti, assessore alla Cultura della Regione è per me un vivo motivo di soddisfazione. Si apre così il mese dell'editoria umbra con un ricco carnet di appuntamenti di altissimo livello, con protagonisti di primo piano della vita culturale del Paese».

Dopo il taglio del nastro, tra gli appuntamenti da ricordare nella prima giornata, alle 10.30 in Aula Magna quello con Storie Sottobanco e la presentazione dell'edizione 2021-2022 del Concorso di scrittura Marco Rufini per gli studenti delle scuole superiori dell'Umbria; Angelo Mellone insieme a Simonetta Sciandivasci, alle 12 nella Basilica di San Pietro; Massimo Cerulo ed Ernesto Galli della Loggia, sempre in Basilica, ma alle 16. A seguire, nello stesso luogo, incontro sul tema Cosa fare dei simboli del passato, specie se quel passato è il fascismo?, alle 17 con Galli della Loggia, Sergio Rizzo e Alessandro Campi. Alla stessa ora, ma nella Sala Monografie della Biblioteca Mario Marte, la presentazione del libro di Marco Balzano Quando tornerò.

Alle 18 in Basilica Mario Tozzi e il suo libro Uno scomodo equilibrio, insieme a Ilaria Borletti Buitoni; alle 18.30 in Aula Magna l'incontro con Riccardo Falcinelli sulla grafica editoriale e i mestieri del libro. Filosofia dello spazio domestico, alle 18.30 nella Galleria Tesori d'Arte, con Emanuele Coccia.

Per chiudere la giornata, alle 19 in Basilica lo spettacolo di Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti Il sapore dell'inchiostro, tratto dai registri scolastici di due maestre elementari di frontiera negli anni 20 e 40. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Prenotazione consigliata, green pass obbligatorio. Info e programma: www.umbrialibri.com