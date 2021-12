Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

Umbrialibri porta l'eccellenza editoriale umbra sulla Nuvola. Saranno infatti 33 gli editori della nostra regione presenti all'edizione 2021 di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma da oggi all'8 dicembre a Roma nei suggestivi spazi del Convention Center progettato all'Eur da Massimiliano Fuksas. All'indomani della 27esima edizione di Umbrialibri svolta dall'8 al 10 ottobre a Perugia e dal 29 al 31 ottobre a Terni gli editori umbri saranno ospiti dello spazio promosso dalla Regione nei padiglioni della prestigiosa fiera romana, il più importante appuntamento nazionale specificatamente ed esclusivamente dedicato alla piccola e media editoria.

«Si tratta di un appuntamento di grande rilievo dichiara Paola Agabiti, assessore alla Cultura della Regione (nella foto) assolutamente da non mancare per la promozione e il sostegno dell'editoria umbra, soprattutto in considerazione della necessità per i nostri editori di rinnovare a livello nazionale quella visibilità appena recuperata nei giorni di Umbrialibri a Perugia e a Terni dopo il prolungato e tanto sofferto periodo di blocco determinato dall'emergenza pandemica. Credo sia molto importante tornare a essere presenti a Roma, in una Fiera che si addice particolarmente agli editori umbri, in gran parte aziende medio-piccole ma con una proposta culturale molto interessante e competitiva sui mercati». Una partecipazione importante, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di Sviluppumbria, con cui la Regione ha già organizzato Umbrialibri 2021.