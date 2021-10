Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

L'appuntamento è nella sua sede consolidata da qualche anno, e quest'anno nel complesso di San Pietro a Perugia, Umbria Libri festeggerà la sua 27esima edizione nel fine settimana che sta arrivando. Dall'8 al 10 ottobre il tema della rassegna, in questa sua tre giorni perugina, è il viaggio nelle arti al femminile. Musica, teatro e cinema, oltre al libro nella manifestazione promossa dalla Regione Umbria. Dedicata in particolar modo al ruolo delle donne nella letteratura nel mondo della cultura. Per questo il titolo è: Lato Donna. Anteprima oggi (18.30) alla biblioteca San Matteo degli Armeni con la presentazione del disco Donnacirco, rifacimento del lavoro del 74 di Montedoro e Pallottino sulla condizione femminile in Italia. Umbria Libri aprirà ufficialmente i battenti domani con la mostra mercato degli editori umbri e poi con le attrici Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti e il loro Il sapore dell'inchiostro, che prende vita dai registri scolastici di maestre a Rasiglia nel 1926 e 48.

Tra gli incontri letterari di domani da segnalare Quando tornerò, di Marco Balzano (Einaudi) alle 17. Nel pomeriggio anche Mario Tozzi col suo Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemie (Mondadori) alle 18. Poi Riccardo Falcinelli alle 18.30 col suo Figure (Einaudi). Sabato spazio a Ritanna Armeni e il suo libro Per strada è la felicità (Ponte alle Grazie) alle 12. Maria Pia Ammirati con Vita ordinaria di una donna di strada pubblicato ad Mondadori, interviene Vanna Ugolini, e la premiazione del premio Severino Cesari che accompagna da anni il cammino di Umbria Libri, dedicato alle opere prime. Appuntamento sabato alle 18 per scoprire il vincitore. A chiudere la giornata, Aldo Cazzullo con Il posto degli uomini (Mondadori). Domenica ultima giornata della tappa perugina di UL con Daria Bignardi alle 12 per presentare Oggi faccio azzurro (Mondadori) e Sembrava bellezza (Mondadori) di Teresa Ciabatti alle 18. Libri ma anche spettacoli e musica con Beatrice Ripoli, Dj Ralf e De Cataldo. E poi cinema: tra gli altri un film sulla partigiana perugina Alloisio. Per info: umbrialibri.com.

Gianni Agostinelli