L'attesa è grande, come del resto il traguardo che si festeggia: domani sera all'arena del Barton Park la celebre formazione classica UmbriaEnsemble celebra il proprio decennale e lo farà regalando alla città un intenso concerto supportati da un'orchestra d'archi di quindici elementi (inizio alle 20.45, ingresso gratuito). L'invito è stato accolto con entusiasmo dai perugini, che hanno già fatto registrare il tutto esaurito riguardo i posti sulle gradinate; il parco però è ampio e le sedute libere molteplici, quindi nessuno resterà deluso, promettono gli organizzatori.

Dieci anni di sfide e di impegno, costellato di traguardi importanti sia sulla scena nazionale che in quella internazionale: «Per noi è stata una gioia enorme avere conferma dell'entusiasmo da parte delle persone - spiega Maria Cecilia Berioli, violoncellista della formazione - e la lista d'attesa è doppia rispetto ai posti disponibili. Anche per questo abbiamo scelto il Barton Park, perché ci aspettavamo un afflusso del genere e volevamo essere più accoglienti possibili. Del resto c'è già stato un precedente durante un concerto al tramonto a Monteripido, dove ci si aspettavano 150 persone e ne arrivarono 650 bloccando tutto il traffico! Questa è una delle magie della musica». L'evento di domani, organizzato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e il BartonPark, ruoterà intorno a una scaletta dall'alto valore simbolico, a partire dall'omaggio ai due fondatori di UmbriaEnsemble. Per celebrare il solista alla viola Luca Ranieri verrà eseguito un brano di Paganini, mentre l'altra solista, Maria Cecilia Berioli al violoncello, eseguirà una composizione di Tchaikovsky, in entrambi i casi accompagnati dall'orchestra. Si proseguirà poi con Rachmaninov, richiesto dal pubblico stesso, arrivando fino alla presentazione di un brano in prima esecuzione assoluta, significativamente intitolato Alba e firmato dal giovane compositore umbro Fabrizio Volpi.

La direzione del concerto sarà affidata ad Antonio Pantaneschi e vedrà sul palco un sapiente mix tra professionisti e giovani talenti dell'archetto. Il calendario fissava nel mese di marzo la data ufficiale dell'anniversario, ma UmbriaEnsemble ha scelto di rimandare i festeggiamenti al primo momento in cui fossero date tutte le condizioni di sicurezza. Quella di domani sarà infatti una festa per la formazione, certo, ma anche un modo per celebrare la musica stessa e il benessere che essa è in grado di offrire. Fuori dal tempo e da ogni confinamento. Messaggio che UmbriaEnsemble diffonde da un decennio esibendosi in Italia, Europa, Estremo Oriente, Nord e Sud America.

