28 Aprile 2021

IL PROCESSO

Ha patteggiato una condanna a un anno e quattro mesi (pena sospesa) Enzo Fonti, il fondatore della Autoservizi Tpl di Passignano accusato di bancarotta fraudolenta nell'ambito del filone romano dell'inchiesta su Umbria mobilità. Si è chiusa così per lui, assistito dall'avvocato Giancarlo Viti, la vicenda nata dalle stesse dichiarazioni di Fonti che al sostituto procuratore Manuela Comodi aveva chiesto di «accendere una luce» su quasi due milioni e mezzo di soldi pubblici che avrebbero potuto salvare la sua azienda, ma che nelle casse della Autoservizi non sono mai entrati.

Una denuncia di quindici pagine presentata in procura un paio di anni fa con cui aveva messo nero su bianco venti e più anni di obblighi per entrare (prima) e non essere escluso (poi) dalla gigantesca torta del trasporto pubblico romano. Partendo da questa denuncia, la guardia di finanza su delega del magistrato ha sviluppato un'inchiesta per cui il pm Comodi ha appena chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Paduano (potente uomo dei trasporti perugini prima e umbri poi e considerato dominus della vicenda), Marco Cialone, Antonio Pompili e Vittorio Ficchi, personaggi chiave del trasporto pubblico romano. Le accuse per cui per loro, assistiti tra gli altri dagli avvocati Luciano Ghirga e Alessandro Diddi, si tornerà davanti al giudice Piercarlo Frabotta il prossimo 3 giugno parlano di associazione a delinquere finalizzata all'induzione indebita, corruzione e bancarotta fraudolenta. Secondo le stesse dichiarazioni di Fonti, quei quasi due milioni e mezzo spariti, all'epoca, nel nulla facevano parte di un rimborso di 3,7 milioni che Autoservizi Tpl «essendo partecipante al consorzio Cotri» doveva avere dalla Regione Lazio dal momento che erano oneri anticipati ai dipendenti e che, in base al contratto collettivo di lavoro degli addetti al trasporto pubblico del Lazio, andavano restituiti.

«Solo che raccontò Fonti al magistrato per un'accusa tutta da dimostrare - Paduano ha preteso che, di quella somma, 250mila euro finisse a lui, per quanto dettomi, in parte per il ruolo personalmente svolto ed in altra parte perché destinata agli amici romani dalla cui collaborazione non poteva prescindersi». La parola ora passa al gup.

E. Prio.

