Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

Un mese di Umbria Libri itinerante tra Perugia e Terni che in questo 2021 ha segnato il ritorno in presenza per la manifestazione regionale più importante in tema di libri e che ha visto succedersi grandi autori e la consueta fiera mercato dell'editoria locale. E il bilancio è quello che Paola Agabiti, Assessore regionale alla Cultura, descrive come «un grande successo. È stata premiata la nostra ferma volontà di proporre l'evento in presenza e in piena sicurezza, confermando questo appuntamento come uno tra le più importanti manifestazioni culturali dell'Umbria». Numeri di pubblico, sia in presenza che in streaming (con i video di tutti gli appuntamenti adesso disponibili nel canale youtube di UL) che descrivono il fermento attorno al mondo libro degli operatori e anche dei lettori umbri che quest'anno nelle tappe di Perugia e Terni hanno visto avvicendarsi autori come Teresa Ciabatti, Marco Balzano, Aurelio Picca, Giancarlo De Cataldo, Simona Vinci, Ritanna Armeni, Daria Bignardi. E poi anche Donatella Di Pietrantonio, Daniele Mencarelli, Roberto Contu. Una manifestazione che può contare sul consolidato Premio letterario opera prima Severino Cesari, vinto in questa edizione da Nicoletta Verna col Il valore affettivo (Einaudi). «Voglio ricordare ha continuato Paola Agabiti la novità della collaborazione con Sviluppumbria per organizzazione e gestione dei servizi e con l'Agenzia Umbria Ricerche diretta da Alessandro Campi». «Una scommessa vinta l'ha definita Michela Sciurpa, imprenditrice e Amministratore di Sviluppumbria - si è visto il grande lavoro di squadra».

E se ottobre è stata Umbria Libri, il novembre dei libri umbro fa tappa a Castiglione del Lago dove questo pomeriggio si apre la manifestazione Storie di Storia. L'arte della narrazione. Ritorna l'appuntamento organizzato dall'amministrazione locale e dalla Libreria Libri Parlanti con una serie di incontri a Palazzo della Corgna. Quest'anno i vari incontri letterari proseguiranno fino al 30 novembre. Oggi pomeriggio taglio del nastro con Susanna Petruni come prima ospite, da poco in libreria con Volevo una mamma bionda. Storia di un'adozione miracolosa (Piemme). Con l'autrice ci sarà Padre Enzo Fortunato, responsabile della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

Gianni Agostinelli