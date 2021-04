8 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







IL FESTIVAL

Sarà una grande festa quella per i 48 anni di Umbria Jazz, con un'edizione 2021 che dal 9 al 18 luglio si ripromette di portare una ventata di normalità e ottimismo dopo tanti durissimi mesi. L'annuncio dei principali nomi già confermati è arrivata ieri, nel giorno del compleanno della leggendaria Billie Holiday, con molti dei concerti saltati lo scorso anno ed alcune gustose new entry. «Per il momento ci stiamo concentrando sugli eventi all'Arena - spiegano dallo staff di Uj - e la speranza è che ci saranno le condizioni per utilizzare quello spazio in totale sicurezza, probabilmente con capienza ridotta. Molto su quel che si potrà fare crediamo verrà rivelato dal Ministro Franceschini la prossima settimana alla presentazione del Festival dei Due Mondi. Noi ci mettiamo artisti, date e tutto ma poi dovremo aspettare i decreti». In effetti se il numero uno del MiBACT offrirà un qualche tipo di garanzia in merito al festival diretto da Monique Veaute, sarà verosimile pensare che a luglio si tornerà a vivere di grandi eventi, seppur con le dovute precauzioni. L'unica cosa che appare già chiara è l'impossibilità di proporre i consueti concerti gratuiti in centro storico: niente live in Piazza IV Novembre o ai Giardini Carducci, questo caratterizzerà Uj21 salvo improbabili colpi di scena. Anche sull'utilizzo dei teatri cittadini non ci sono certezze: «Se le capienze lo consentiranno potremo organizzare eventi anche al Morlacchi - spiegano gli organizzatori - perché anche con 200 o 300 posti riusciremmo a proporre cose adatte. Il vero problema è che i DCPM regolano anche gli esterni, non solo ciò che accade dentro le location, quindi capire come gestire parcheggi, ingressi e tutto il resto non è possibile finché non ci saranno informazioni più chiare. Peccato che i nomi degli artisti vanno scelti adesso, quindi la certezza serve ora». Tra gli artisti annunciati ieri il quartetto del batterista classe 1940 Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava che si esibirà in duo con il pianista statunitense Fred Hersch, l'atteso omaggio a David Bowie di Paolo Fresu, il Quinteto Astor Piazzolla, il concerto per arpa e armonica che vedrà sul palco Edmar Castaneda e Gregoire Maret, l'immancabile Danilo Rea e un inedito Gino Paoli in compagnia dei Funk Off. Molto spazio alle voci femminili, protagoniste di una serie di appuntamenti imperdibili: Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner al piano, il ritorno della cantante e modella francese Imany con il suo Voodoo Cello, l'atteso ritorno a Uj di Melody Gardot. Spazio anche alle sonorità di Cuba, con la giovane star Cimafunk oltre all'accoppiata Gonzalo Rubalcaba ed Aymeé Nuviola. Erano poi già stati annunciati Jamie Cullum (12 luglio), Tom Jones (13 luglio) e il trio di Brad Mehldau con Larry Grenadier al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria, a dividere il palco con il quartetto di Branford Marsalis. Ad aprire sarà invece il trombettista di New Orleans Wynton Marsalis accompagnato dalla prestigiosa Jazz at Lincoln Center Orchestra, mentre il primo sabato vedrà protagonista il piano di Stefano Bollani. «I grossi festival sono tutti sulla stessa barca - ammettono da Uj - quindi agiamo con prudenza. Gli artisti dopo un anno e mezzo di stop hanno voglia di muoversi, quindi scalpitano e sono consapevoli che potrebbero sorgere problemi. Per quelli che hanno produzioni molto grandi, basta però che uno dello staff si ammali e tutto si blocca».

Michele Bellucci