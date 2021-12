Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

«Tempo, identità, tutela, autenticità sono gli elementi dell'Umbria che abbiamo ricercato in questo lavoro. La valorizzazione di tutto ciò avviene oggi attraverso un volume fotografico. E la cosa è di certo inconsueta». Lo sottolinea Gianluca Bellucci di Maggioli Cultura, coordinatore del progetto che è sfociato nel volume Umbria. Eredità, presentato ieri pomeriggio nell'aula magna dell'Università degli Stranieri. Un volume importante che, attraverso la bellezza di 39 luoghi simbolici sparsi per la regione, riassume il valore identitario del patrimonio artistico e culturale dell'Umbria. La chiave interpretativa ruota intorno al concetto di eredità culturale: «Credo sia un servizio che abbiamo reso a questa regione - ha dichiarato l'autore dei testi, il professor Elvio Lunghi - L'Umbria è un posto dove si sta bene, non un luogo ombroso. Ho scritto le cose essenziali, con un tono piacevole».

Le descrizioni, sia in italiano che in inglese, accompagnano in poco meno di 300 pagine le 140 fotografie realizzate da Giovanni Tarpani: «La rete museale umbra ha contribuito a creare l'identità di questa terra - ha spiegato l'autore degli scatti - ne è l'architrave. Sono convinto che la promozione territoriale non può essere basata su altro che sulla cultura. È un asset strategico e ho cercato di dimostrarlo con queste foto. In queste immagini c'è l'esperienza che si può vivere in Umbria».

Da Assisi a Vallo di Nera, passando per luoghi simbolo come la Fontana Maggiore di Perugia, il Duomo di Orvieto e le rovine di Carsulae. Ma trovano posto anche il Mercato delle Gaite di Bevagna, la Calamita cosmica di Foligno e la collezione Burri a Città di Castello. Beni culturali molto diversi tra loro e capaci di suscitare, attraverso immagini inconsuete e descrizioni originali, la voglia di osservare l'Umbria da nuovi punti di vista: «Credo sia un libro molto importante - afferma Rosaria Mencarelli, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara - anche perché esce finalmente dai canoni con cui si descrive solamente l'Umbria. Queste foto danno importanza alle persone e ciò è molto importante, perché il patrimonio artistico è frutto del lavoro dell'uomo». Presente alla conferenza anche il Rettore Valerio De Cesaris che consiglia esplicitamente l'acquisto del libro, dato che «i testi sono freschi e diretti, capaci insieme alle foto di raccontarci l'incredibile patrimonio culturale dell'Umbria. Mi complimento con gli autori, perché si legge con grande piacere nonostante sia un libro davvero corposo».

Michele Bellucci