Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

UMBRA ACQUE

Una famiglia in condizioni di disagio economico spenderà 103 euro in meno nel 2021 rispetto al 2019, cioè 177,26 euro in meno rispetto a una famiglia in condizioni economiche normali. È l'analisi che fa Umbra Acque rispetto al bonus idrico, un sostanziale abbattimento del costo delle bollette dell'acqua, che per le famiglie numerose significa un risparmio di oltre 100 euro all'anno. La società ricorda che l'Auri ha da poco approvato il regolamento per l'applicazione del bonus sociale regionale per le tariffe del servizio idrico integrato, che si somma a quello nazionale. «Si tratta di una misura che nei confronti dei 38 comuni serviti-spiegano da Umbra Acque- consentirà di aggiungere una cifra pari a 250mila euro ogni anno rispetto alle ordinarie agevolazioni: una risposta sociale significativa insomma».

Possono ottenerlo i nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro (che sale a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico) oppure i beneficiari di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Dal 2021 per avere lo sconto basta che si presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica agli stessi Caf, ai patronati o all'Inps (in modalità on line) per ottenere l'attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, spiega ancora Umbra Acque in una nota, l'Inps invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato consentendo l'erogazione automatica del bonus stesso.