Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

L'EMERGENZA

Aggressioni agli assistenti sociali, il 2021 si chiude con un nuovo episodio «che riporta in primo piano il tema della sicurezza sul posto di lavoro». Lo dice l'Ordine regionale degli Assistenti Sociali unitamente alla «necessità che le istituzioni adottino misure per garantire il livello minimo di sicurezza per un sereno svolgimento della delicata attività in particolare in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria immediatamente esecutivi». L'ultima vicenda «ha visto coinvolte due colleghe assistenti sociali che svolgono la propria attività professionale presso uno degli uffici della cittadinanza del Comune di Perugia». «In ottemperanza a quanto disposto da un decreto immediatamente esecutivo del tribunale per i minorenni, le colleghe hanno eseguito un allontanamento di una minore dal nucleo familiare, con collocamento in casa famiglia. Durante l'esecuzione era presente il personale del Csm e l'ufficio minori della questura». Una volta «messa in protezione la minore, le assistenti sociali si sono ritrovate sole insieme alle operatrici del Csm nel terminare il proprio intervento, quando le colleghe sono state aggredite. In particolare, una assistente sociale ha subito anche un'aggressione fisica. Serve attivare nuovi sistemi organizzativi da parte di tutte le istituzioni coinvolte nella tutela minori per gestire e prevedere le criticità al fine di prevenirle».