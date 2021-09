Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

UMBERTIDE Viola il Daspo urbano, denunciato e multato. Un paio di mesi fa il questore di Perugia Antonio Sbordone aveva emesso un provvedimento che vietava ad un 28enne di Umbertide di avvicinarsi a tutti gli esercizi pubblici e di intrattenimento della provincia e di sostare nelle vie limitrofe. Ma durante un normale servizio di controllo del territorio una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello lo ha notato all'interno di un bar della zona nuova di Umbertide mentre stava effettuando una consumazione. Il mancato rispetto del dispositivo del questore ha fatto scattare la denuncia in stato di libertà (prevista una reclusione da sei mesi a due anni) ed una sanzione molto pesante, dagli 8mila ai 20mila euro. Più o meno nelle stesse ore Daspo urbano a Città di Castello a carico del 36enne che senza giustificato motivo aveva spruzzato spray urticante al peperoncino in un locale del centro storico. Era stato il titolare a chiedere l'intervento dei poliziotti, colpiti, alo loro arrivo, dagli effetti della capsaicina: fastidio alle vie respiratorie ed agli occhi. Stesse sensazioni per gli avventori che si erano precipitati all'esterno creando parapiglia e confusione. Dalle testimonianze e dalla visione delle telecamere gli inquirenti erano risaliti al responsabile, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose. Anche per lui limitazioni nella libertà di accesso alla zona teatro delle sue gesta.

