Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

IL RAID

UMBERTIDE Un tavolino ed un paio di sedie rovesciate, il microfono dell'altare rotto. Sul pavimento depliant, immagini sacre, un cuscino e la scatolina di cartone che all'ingresso fa da contenitore delle offerte. Ai lati dell'altare un candeliere senza candela ed il presepe.

Lunedì pomeriggio, vandali nella chiesa di San Paterniano, in via Leonardo da Vinci, al centro di Pierantonio. E' stato il parroco a condividere l'accaduto sui social attraverso un video che ne testimonia lo sbigottimento e la sofferenza interiore. Forte l'indignazione nella comunità locale, attonita per il gesto compiuto all'interno della chiesa parrocchiale, piccola, ma tenuta con amore. Don Anton Sascau dall'arrivo in paese ha ripristinato l'apertura del luogo di culto fino al tardo pomeriggio per consentire a chiunque, ad ogni ora, un momento di raccoglimento e di preghiera. Alla luce di quanto successo è comprensibilmente dispiaciuto, ma non condanna il colpevole. Un gruppetto di ragazzini annoiati, come qualcuno ipotizza, o una persona afflitta da chissà quali turbamenti. «Un episodio oggettivamente molto grave, pur se i danni sono limitati, perché colpisce l'intera comunità ecclesiale», ammettono don Anton e don Antonio De Paolis, il viceparroco, che sgomberano il campo da equivoci ed illazioni. «Non hanno toccato il Tabernacolo ed il presepe, non hanno rubato nulla, non c'è stata dissacrazione, non si è tratta di un gesto blasfemo o di odio verso Dio». Piuttosto, par di capire, l'atto di un uomo o una donna in difficoltà. «Forse il responsabile è stato spinto dalla rabbia e da una sofferenza interiore amplificate dalle feste, venga a parlare con noi, lo accogliamo volentieri», gli mandano a dire. E quasi a ribadire d'aver compreso, don Anton e don Antonio rassicurano: «Non c'è motivo di chiudere la chiesa».

Ma il consiglio pastorale valuterà l'installazione di telecamere e la Polizia Municipale non si fermerà ai rilievi subito effettuati sul posto. Intanto, della reazione dei pierantoniesi si rende interprete il vicesindaco Annalisa Mierla, che abita da queste parti: «Don Anton vuol dare la possibilità di entrare in chiesa liberamente durante il giorno e così resterà, le porte sbarrate sarebbero una punizione per chi ha accolto questa bella novità con entusiasmo».

Walter Rondoni

