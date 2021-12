Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:05

IL PROGETTO

UMBERTIDE Un'intera strada, una delle più centrali, interamente dedicata all'arte presepiale, vista con gli occhi di ventisette artisti umbertidesi di nascita o d'adozione. Debora Marinari, Carlo Mastriforti, Martina Monini, Paola Suvieri, Arianna Fonti, Sergio Pergolini, Valeria Andreani, Lucia Bonucci, Andreina Vannuzzi, Lorenzo Ceccarelli, Francesca Matteucci, Sandro Epi, Matteo Ciampica, Silvia Moretti, Paola Panzarola, Annalisa Masciarelli, Giada Sonaglia, Lorenzo Luchetti, Benedetta Bonucci, Antonio Renzini, Giuliana Baldoni, Jessica Franchi, Vittorio Picchio, Mir-ko, Palmiro Fondacci, Daniela Damiani, Fabrizio Capaccioni. Questo è Presepe d'autore, esposizione a cielo aperto in via Garibaldi fino al 7 gennaio. «Oltre ad una nutrita rappresentanza di autori locali, sono presenti alcuni che vengono da Roma, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Montefalco», spiega l'assessore alla cultura Sara Pierucci. C'è anche chi, nata nella Capitale, vive a Parigi ed insegna a Umbertide e c'è chi prende ispirazione dalla natura, recuperando radici morte. «I visitatori potranno interagire, esprimendo la loro opinione sia sull'evento sia sulle opere, lasciando commenti nell'apposita cassetta lungo il percorso», aggiunge Pierucci. «Presepe d'autore sta diventando uno dei momenti più attesi del Natale in città, un sentito ringraziamento a Franca Fodaroni, anima ed ideatrice dell'evento, ed a tutti coloro che ne hanno seguito l'allestimento».

W. Rond.