Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

UMBERTIDE Svelato il nuovo volto della rotatoria sulla vecchia Tiberina 3bis, all'incrocio con via Martiri della Libertà. E' una delle quattro realizzate in partnership con Arte verde project di Elena Ciampelli che le curerà nei prossimi sette anni. A seguito dell'avviso pubblico emanato dal Comune, alla Molini Popolari Riuniti è stato affidato l'allestimento decorativo e la manutenzione di altre tre rotatorie. Quella fra via Unità d'Italia e via Roma, quella in piazza Carlo Marx, quella in Largo Appuntato Donato Fezzuoglio. Elena Ciampelli si è occupata della parte green con la progettazione, la semina del pratino, la posa delle pietre e di piante erbacee perenni quali la gaura e diversi tipi di salvia. Hanno partecipato Mc Carpenteria, Stefano Luchetti, Alunni Impianti, il fabbro Palmiro Fondacci. Sua la scritta Benvenuti.

La riproduzione in scala della Rocca, il simbolo laico di Umbertide, peso dieci quintali, porta la firma dell'hobbista Franco Moretti che ha utilizzato sassi raccolti sul territorio, impiegando una trentina di ore per la struttura in cemento armato e la copertura in pietra.

«Il sociale è uno degli aspetti fondamentali dell'impresa cooperativa, perciò abbiamo voluto dare il nostro contributo», sottolinea Dino Ricci, presidente dei Molini Popolari Riuniti. «Iniziative come questa sono segnali importanti per la comunità in quanto contribuiscono a migliorare l'arredo urbano a vantaggio dei cittadini e di chi viene a visitare Umbertide».

Per il sindaco Luca Carizia «questa rotonda è forse la più significativa, esprime a pieno la nostra intenzione di dare il benvenuto a tutte le persone che arrivano da fuori». Spiega Elena Ciampelli: «Abbiamo realizzato un progetto a basso impatto ambientale, con isole verdi e piante fiorite che attirano insetti utili, che hanno bisogno di poca irrigazione e manutenzione, poi abbiamo aggiunto pietre e materiali inerti per favorire il risparmio idrico».

Walter Rondoni