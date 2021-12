Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

AMBIENTE

UMBERTIDE Posto che vai rifiuti che trovi. Nei boschi tra Civitella Ranieri e Serra Partucci, poco lontano dal bivio per Campaola, c'è uno degli angoli più suggestivi del comune. Qui è spuntato un bignami di inciviltà e disprezzo per l'ambiente. Oltre agli immancabili pneumatici d'automobile, sacchi pieni di immondizia, ma anche un divano dismesso con le molle in bella vista, resti di tavoli e seggiole, parti di mobilio e stoviglie per la cucina. Addirittura la carcassa di una lavatrice. L'sos, partito da alcuni cittadini e rilanciato sui social, è stato raccolto dalla Gesenu che ha ripulito l'area con mezzi specifici e bonificato il vecchio casotto in muratura non più utilizzato dai manutentori della vicina strada comunale. Avanti. Lungo la vecchia statale Tiberina 3bis, all'altezza dello stadio Città di Torino, percettori del Reddito di cittadinanza hanno raccolto ben undici sacchi di rifiuti gettati dai finestrini delle auto, infischiandosene del traffico abbastanza sostenuto ad ogni ora. Ancora. Nelle vie e nelle piazze del capoluogo sono sempre più numerose le mascherine buttate dopo l'uso. Inviperito l'assessore all'ambiente. «Dico ai colpevoli: non vi fate un po' schifo? A volte non è possibile individuare l'autore dell'abbandono, perciò la pulizia rimane in capo al Comune che si mobilita subito con Gesenu, sempre disponibile», scrive in un post Francesco Cenciarini che lancia un avvertimento forte e chiaro: «Fidatevi, non vi lasceremo tregua». E dire che per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio il gestore del servizio ha attivato i numeri 800.667036, 075.5917125, 333.9553215 tramite WhatsApp . Un'opportunità molto utilizzata dopo la chiusura dell'isola ecologica in via Madonna del Moro che dovrebbe riaprire a fine gennaio, terminati i lavori di l'ammodernamento.

Walter Rondoni