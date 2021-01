IL RICORDO

UMBERTIDE Oggi sarebbe stato il compleanno di Daniel. Ma lui se ne è andato da parecchio tempo, portato via da un incidente della strada a Perugia, vicino allo stadio Curi. La madre, Terry D'Annunzio, non smette di ricordarlo attraverso gesti di solidarietà. «Ho organizzato mostre fotografiche di Dany e manifestazioni musicali, realizzato oggetti d'arte, scritto e venduto favole per ragazzi ed una raccolta di pensieri degli amici su di lui e sulla sua storia, finita troppo presto», racconta la donna. Stavolta i soldi raccolti sono andati per la costruzione di un pozzo non lontano dalla scuola di Kinani, in Burkina Faso, uno dei Paesi più poveri dell'Africa sub sahariana. Pomperà cinque metri cubi d'acqua pulita ogni ora, di cui quella gente ha un disperato bisogno. «Il mio regalo vuole essere un messaggio d'amore e di solidarietà», spiega Terry. «Ho chiesto di dedicargli il pozzo perché lui andava spesso in Africa per lavoro e mi diceva, nella sua generosità, che un giorno ne avrebbe costruito uno». A concretizzare la realizzazione l'opera che porterà il nome di Daniel Taylor è stato Giampaolo Giostrelli, responsabile del Gruppo missionario umbertidese: «E' azionato da una pompa a mano come quelle di una volta ed affonda in una vena capace di erogare molta acqua». E' stato Giostrelli a fare da tramite come gli accade da molti lustri. «In 32 anni abbiamo costruito ben 48 pozzi, ciascuno del costo di 9mila euro, tra cui il numero 46 dedicato a Daniel, gli abitanti dei rispettivi villaggi finalmente possono bere acqua pulita, donare un pozzo a gente tanto povera che vive nella savana ostile e bruciata dal sole vuol dire donare la vita».

