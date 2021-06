L'INCIDENTE

UMBERTIDE La fitta vegetazione lungo la strada da Umbertide a Preggio non aveva del tutto inghiottito quel Fiat Ducato grigio. Così, martedì, un automobilista di passaggio se n'è accorto ed ha lanciato l'allarme. Di sicuro quel mezzo, nella disponibilità di una famiglia di Perugia, non è servito allo scopo per il quale l'hanno rubato il giorno prima. Per trasportare refurtiva minuta, di poco ingombro, come stecche di sigaretta di un bar o di un tabaccaio. La scelta di una provinciale, la 142, scarsamente trafficata lascia poi supporre che i ladri conoscessero la zona (proseguendo si arriva a Castel Rigone e a Passignano sul Trasimeno) e che avessero scelto un percorso lontano da occhi indiscreti. Pochissimi dubbi che un imprevisto possa aver costretto la persona al volante a sbarazzarsi del furgone, gettandolo in una scarpata profonda 25 metri, tra rami e chiome d'albero, prima di allontanarsi su una macchina d'appoggio. Né i carabinieri forestali, intervenuti sul posto, in località Migianella, né la Polizia Municipale di Umbertide, che svolge le indagini, hanno trovato tracce di sangue nell'abitacolo. Attraverso la targa anteriore (quella posteriore forse si è staccata nell'urto sul terreno) gli uomini del comandante Gabriele Tacchia sono risaliti alla proprietaria. Ieri mattina è toccato ai vigili del fuoco di Perugia il complicato recupero del Ducato con una potente gru.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA