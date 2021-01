AMBIENTE

UMBERTIDE Individuato il responsabile dello sversamento sul Tevere. Sarebbe un'azienda agricola della zona di Montecorona che avrebbe smaltito liquame animale in un fosso di scolo nel fiume. Denunciato il titolare, a rischio di conseguenze penali. Risolto il caso, i carabinieri forestali stanno proseguendo nelle indagini anche sotto l'aspetto delle eventuali ricadute per l'ecosistema fluviale. Sandro Zucchini, Amici del Tevere, esprime «soddisfazione per il risultato» e non dimentica i Carabinieri Forestali che «ringraziamo per l'impegno costante e l'immediato intervento nella situazione specifica».

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di sabato dopo la segnalazione di un cittadino, incuriosito dalla schiuma bianca che aveva colmato un canale non lontano dall'abbazia di Montecorona. Sul posto anche i tecnici dell'Arpa per una campionatura della spuma. Intanto, prosegue la caccia a chi ha scaricato pezzi di mobili alla cava di Monte Acuto, dopo averne forzato il cancello. Anche su questo versante sono impegnati i Carabinieri Forestali di Umbertide che invitano a conferire materiali di risulta dallo sgombero di edifici alle aziende specializzate, nel rispetto delle norme vigenti.

Ma la piaga delle discariche abusive è difficile da sanare. La scorsa settimana rinvenuti pneumatici, una tv al plasma e altri oggetti nel bosco lungo la strada di Rocca di Rasina. Le immagini postate sui social hanno attivato la bonifica. A novembre, invece, furono abbandonati ricambi d'auto, pneumatici, lattine di olio esausto a Santa Giuliana. In un'officina meccanica, i carabinieri forestali scoprirono un autocarro carico di rifiuti uguali.

