IL CASO

UMBERTIDE A un anno esatto si torna a parlare dell'omicidio di via Roma. L'alba di domenica 18 ottobre 2020 illuminò il piano rialzato della modesta palazzina dove il marocchino Hassane Bouskour, 42 anni, boscaiolo e bracciante agricolo, aveva ucciso il connazionale Abdeltif Hachiche, 35 anni, irregolare. Il delitto segnò una rimpatriata di bevute, forse di sostanze stupefacenti, nel corso della quale Hachiche avrebbe fatto delle avances alla convivente del suo carnefice. La donna, ferita da una bottigliata alla testa, trovò la salvezza sul marciapiedi davanti alla casa. Fu Bouskour, oggi difeso dall'avvocato Franco Libori, a raccontare del comportamento eccessivo del suo amico e di essersi difeso durante una lite furibonda da un'aggressione con un pesante portaombrelli. Il corpo di Hachiche venne ritrovato in una pozza di sangue nel bagno dell'abitazione, dove aveva cercato la salvezza. Durante l'esame autoptico furono repertate ferite al braccio, alla schiena e, quella letale, all'emitorace sinistro oltre a contusioni provocate da un oggetto contundente. Sembra un mattarello. Adesso, dopo un primo rinvio, il 28 ottobre il caso torna in Corte di Assise a Perugia. E sono tanti gli elementi da chiarire, a cominciare dalla posizione della donna.

W. Rond.

