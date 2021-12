Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

UMBERTIDE Otto furti in appartamento negli ultimi due mesi. Il bisogno di sicurezza del quartiere Fontanelle, un migliaio di abitanti della prima periferia, in una petizione di più di trecento firme. «Ci stanno ancora telefonando per partecipare», rivela Patrizia Nanni, portavoce del gruppo che ha lanciato l'iniziativa durante un'assemblea al Circolo Giuseppe Billi organizzata da Umbertide Partecipa.

«Ci sentiamo abbandonati dall'amministrazione comunale, del Consiglio di quartiere non sappiamo chi sono i componenti». Per questo, «impauriti ed in dovere di fare qualcosa da soli», contrariati per essere l'«unica zona senza telecamere», hanno consegnato al sindaco Luca Carizia (foto ndr) la richiesta di «mettere in atto tutte le azioni utili e necessarie a garantire tranquillità e sicurezza».

«Come circolo siamo a disposizione per fare da tramite fra la cittadinanza e l'ente locale», avverte il presidente Stefano Alunno. Intanto, hanno abbozzato un piano in cinque punti. Il primo. Garantire un'illuminazione maggiore, potenziando gli impianti attuali ed inserendo nuovi punti luce sulla base del progetto già delineato che consentirebbe di sostituire le lampade attuali con moderna tecnologia led e di realizzare nuovi punti luce, mantenendo i costi dell'energia. Il secondo. Potenziare la Polizia Municipale per garantire un controllo del territorio istituendo il Vigile di quartiere. Il terzo. Nuove telecamere nei punti nevralgici. Il quarto. Rispolverare l'accordo sottoscritto da Prefettura, Questura, Comune ed istituti di vigilanza privata finalizzato ad una stretta collaborazione operativa. Il quinto. Valutare la possibilità di sottoscrivere, a seguito di bando pubblico, un accordo con un istituto di vigilanza per garantire il controllo del territorio 24 ore su 24.

W. Rond.

