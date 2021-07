Domenica 25 Luglio 2021, 05:01

LA QUESTIONE

UMBERTIDE Guerra tra il sindaco ed i commercianti di piazza Matteotti. Nel tardo pomeriggio di giovedì Luca Carizia ha revocato l'autorizzazione allo svolgimento di Venerdì in centro, forse preoccupato dall'aggressività della variante Delta. Una motivazione che i negozianti respingono con forza, snocciolando le tante iniziative simili, importanti ed affollate, per attrarre gente e tenere aperti i negozi, che si svolgono un po' dappertutto, anche vicino Umbertide.

Dove, puntualizzano, «stando alla dashboard regionale, a ieri si contano 11 positivi, tutti in isolamento contumaciale». Comunque, dopo ore di febbrili contatti per cercare una mediazione, l'appuntamento è saltato. E l'altra sera il salotto buono della città è rimasto desolatamente vuoto. Pochissimi i clienti seduti ai tavoli dei bar, negozi aperti in ordine sparso. Così il giorno dopo insieme alla rabbia monta la protesta che vede in prima fila l'associazione Don Chisciotte, da sempre impegnata nell'organizzazione di avvenimenti per movimentare il centro storico. «Niente musica ha urlato, sembra da Palermo il nostro sindaco», racconta Simona Baldi, titolare della storica tabaccheria all'ombra del Palazzo ed anima dell'associazione. «Forse ha dimenticato che il programma dei Venerdì in centro, anche per agosto, è stato approvato dalla Giunta», punzecchia. «Ricordiamo all'amministrazione che noi commercianti abbiamo già sofferto troppo avendo dovuto chiudere durante la vera emergenza sanitaria e che non abbiamo bisogno di terrorismo gratuito, visto che non esistono direttive in tal senso», sibila. «Se il blocco continuerà il nostro centro storico sarà l'unico a non avere eventi, mentre a Città di Castello e Montone in questi giorni i Comuni organizzano manifestazioni per spingere la rinascita». «Qui a Umbertide, chiusi nei nostri negozi per intercettare un po' di turisti in questi mesi, ci scervelliamo per organizzare iniziative di tasca nostra, abbiamo già scritturato artisti e gruppi musicali, impegnandoli per tutta l'estate, cosa gli diremo se dovesse saltare il resto del programma?», conclude. Più di un mese fa il sito dell'ente locale annunciava: Torna Venerdì sera in centro, negozi aperti la sera per rivitalizzare il centro della città. Ancora. Shopping, eventi e socialità in piena sicurezza nel cuore di Umbertide per tutti i venerdì estivi.

Dalle 21 alle 23 gli esercizi commerciali resteranno aperti e saranno organizzati nel corso delle settimane eventi musicali e di intrattenimento nel totale rispetto delle norme anti contagio per rivitalizzare ulteriormente l'area interessata all'iniziativa.

Walter Rondoni

