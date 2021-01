LA STORIA

UMBERTIDE Corsa contro il tempo nella notte. All'ora di cena, alla Compagnia carabinieri di Città di Castello arriva la telefonata di una donna. Il suo compagno le ha inviato messaggi dove manifesta l'intenzione di mettere in atto gesti inconsulti dopo una discussione per motivi sentimentali.

Scatta la procedura prevista in caso di concreto pericolo per la vita delle persone, coordinata dal capitano Giovanni Palermo. La centrale operativa localizza il cellulare dell'uomo, individuando la cella agganciata dal dispositivo mobile. Focalizzato il campo di ricerca, vengono impartite istruzioni alle pattuglie sul territorio che sulla scorta di preziosi dettagli forniti dalla donna entrano in azione, alla ricerca della macchina solitamente usata dall'uomo. Poche decine di minuti, un equipaggio della stazione di Umbertide rintraccia la persona che ha fatto perdere le tracce. Si è nascosta nei boschi di Bacciana, sulle colline tra Montone e Promano, nel Tifernate. È priva di sensi nell'auto, motore acceso, un tubo di gomma che convoglia il gas di scarico nell'abitacolo. I militari l'adagiano a terra, attuano una prima, provvidenziale manovra rianimatoria d'emergenza. Intanto chiamano il 118 che trasporta all'ospedale di Città di Castello l'uomo, un operaio 47enne di Umbertide. I sanitari lo ricoverano con riserva di prognosi. Dopo qualche ora in terapia intensiva, viene dichiarato non in pericolo di vita, ma resta in osservazione.

A Città di Castello i carabinieri dell'Aliquota operativa del Norm e della Stazione, allertati da un cittadino, sventano un probabilissimo furto nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Sorpreso in atteggiamento sospetto tra i banchi un 43enne, senza fissa dimora, conosciuto alle forze dell'ordine. Il possesso di ferri lunghi, sottili e ricurvi, provvisti di nastro bi-adesivo per estrarre le monete dalle cassette delle offerte, gli costa la denuncia.

