31 Marzo 2021

UMBERTIDE Con ogni probabilità ha deciso di farsi ritrovare, mettendo fine a una fuga lunga quasi un anno e mezzo. Una sorta di resa, quella di Budi, un bel gatto di cinque anni. È il 6 novembre 2019, la famiglia con cui vive a Pierantonio ne perde le tracce. «Al mio rientro aveva infilato il portone», racconta Jessica, la padrona (nella foto con Budi). «Era sulle scale, pioveva, forse aveva sentito un rumore ed era scappato per paura». Nelle ore successive «per ritrovarlo sono arrivata a Umbertide, Resina, Ponte Pattoli». Alla fine «mi sono arresa». Nel frattempo, in quell'appartamento arriva una gattina, Francy. «Si chiama così perché salvata il giorno di San Francesco». Ma quando di Budi era rimasto solo il ricordo di momenti felici, ecco il colpo di scena. «Una quindicina di giorni fa mi sono affacciata al balcone ed l'ho visto, l'ho chiamato, lui si è girato, però qualcosa lo ha disturbato e si è allontanato di nuovo». «Ero andata a fare la spesa con mia figlia Sofia che mi ha convinto ad allungare la strada per tornare a casa, Budi era davanti al cancello di un'abitazione, sembrava ci chiedesse di prenderlo». Sofia rompe gli indugi, «l'ha chiamato, lui le è saltato in bracco, io mi sono sciolta in un pianto dirotto». In tutti questi mesi, il micio è diventato un micione. «E' in ottime condizioni, pesa sei chili e mezzo». Evidentemente, durante la latitanza qualcuno l'ha accudito. Tutto è bene quel che finisce bene anche se Budi deve accettare Francy. «Quando ho aperto il trasportino è andato diritto verso il letto dov'era abituato a stare». Lui è un vecchietto, «a volte si fa prendere, a volte no». Lei «ha un anno, vuole giocare sempre, ma non si graffiano». Insomma, in attesa che nasca un'amicizia, si sopportano. Della vicenda si era occupato anche lo Sportello a quattro zampe della Provincia.

Walter Rondoni