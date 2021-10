Domenica 3 Ottobre 2021, 05:02

UMBERTIDE Sono entrate nel vivo la messa in sicurezza e la riqualificazione della Pineta Ranieri e del Bosco del Macchione, luoghi tra i più frequentati dagli umbertidesi. Innanzi tutto, il Servizio manutenzioni esterne del comune di Umbertide ha provveduto a transennare l'area, interessata da un'ordinanza della Polizia Municipale. Fino alla chiusura del cantiere l'intera zona è interdetta al traffico pedonale e veicolare. Per lo stesso periodo è vietato l'utilizzo delle strutture ludico-ricreative, campo di bocce compreso.

La riapertura è prevista fra 120 giorni, ma in base all'andamento dei lavori verrà preso in considerazione il restringimento della zona off limits. In seguito, l'Agenzia Forestale Regionale ha avviato un accurato taglio selettivo delle piante pericolose, individuate da un'apposita perizia agronomica. Seguiranno una profonda pulizia del sottobosco e la piantumazione di nuovi alberi. Importo complessivo dell'operazione, 105mila euro.

Si andrà poi alla riconfigurazione del sentiero esistente in un unico percorso della lunghezza di un chilometro e mezzo ed all'apertura di un ulteriore ingresso sul lato sud, in corrispondenza di via Martiri delle Foibe. Verrà consolidato l'argine destro del Fosso Rio, per il quale sono previsti altri attraversamenti. Una nuova illuminazione, due fontanelle pubbliche, la sostituzione degli arredi (tavoli, sedute, giochi per bambini) completeranno l'intervento finanziato dalla Regione con 181mila euro che serviranno anche alla sistemazione del vicino Parco Ranieri. Intanto, non lontano, i percettori del Reddito di cittadinanza hanno portato a termine la pulizia della fontana di piazza Michelangelo dalla sporcizia e dai rifiuti che si erano depositati nel tempo. Interventi dello stesso genere conclusi sulla pista ciclabile, fra la vecchia Tiberina ed i binari della Fcu, a Parco Ranieri e Parco Reggia, nel centro storico ed in altre strade del capoluogo, liberati da piccola immondizia difficile da raccogliere in quanto dispersa qua e là.

Walter Rondoni

