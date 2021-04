10 Aprile 2021

UMBERTIDE L'odissea del punto vaccinale all'Ex Tabacchi. Bisogna attendere settimane, pare, necessarie per adeguare l'immobile. Nel frattempo, l'ente locale «per chiarezza» ricostruisce le tappe della vicenda, motivo di vivaci polemiche per l'inadeguatezza degli ambulatori di largo Cimabue. «Facendo seguito a proposte formulate dal Comune per le vie brevi e con una mail inviata dal sindaco il 12 febbraio sulla possibilità di spostare il punto vaccinale, il 16 marzo è avvenuto un sopralluogo per verificare se la struttura potesse ospitare la nuova sede vaccinale». Riannodando i fili del pregresso viene ricordato che «il 29 marzo è seguito un sopralluogo dell'ufficio addetto alla sicurezza aziendale della Usl che ci ha rimesso una valutazione protocollata in data 1 aprile». In seguito «abbiamo chiesto un nuovo incontro al Commissario straordinario Covid ed all'ufficio addetto alla sicurezza aziendale, avvenuto il 7 aprile». Immediatamente «i nostri uffici hanno inviato una nuova proposta tecnica sulla base di criteri condivisi», «l'8 aprile abbiamo inviato una nota per chiedere il parere definitivo» e «stamane (ieri - ndr) abbiamo ricevuto il via libera».

