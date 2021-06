Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

UMBERTIDE Più uomini per la Polizia Municipale, una stazione mobile, nuove telecamere. Accelerata sul versante sicurezza nelle prossime settimane. A fine luglio la Gazzetta Ufficiale pubblicherà il bando per l'assunzione di due agenti che andranno a rimpolpare un organico della Locale ormai ridotto all'osso, con cinque unità compreso il comandante Gabriele Tacchia. «La necessità si è resa evidente durante il lockdown e la gestione della pandemia», spiegano il sindaco Luca Carizia e l'assessore Francesco Cenciarini. Ma di altrettanto rilievo è la novità del prossimo acquisto di un Fiat Doblò attrezzato per i servizi su strada. Sarà dotato di dispositivi di segnalazione luminosi e sonori, di una postazione pc completa di stampante. Avrà un sistema di collegamento alle varie strumentazioni di controllo di dotazione alla Polizia Locale come etilometro, drug test, autovelox, rilevatore di targhe ed assicurazioni. «La stazione mobile consentirà un più funzionale servizio di viabilità, specie in occasione di incidenti», sottolinea Cenciarini. «Le telecamere hanno permesso di identificare automobilisti che si erano allontanati dal luogo del sinistro, ma anche i responsabili di vandalismi e dell'abbandono di rifiuti». Il piano preparato dallo stesso assessore e dal sindaco prevede inoltre l'implementazione degli occhi elettronici di via Morandi, all'incrocio con via Martiri della Libertà, e quelli da montare in piazza Matteotti, nel cuore di Umbertide. In via Morandi viene rafforzata la postazione attiva da giugno con quattro strumenti che hanno permesso di monitorare ottomila transiti in più rispetto alla media con un'ottima visione a colori di alcuni parcheggi, della strada fino alla rotatoria Fezzuoglio ed alla chiesa. Adesso se ne aggiungono un paio in grado di leggere targhe. In piazza Matteotti, «la videosorveglianza monitorerà l'area in occasione di eventi pubblici e tradizionali come il mercato cittadino, l'attività degli esercizi e dei negozi in centro storico», rendono noto Carizia e Cenciarini.

