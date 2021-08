Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

UMBERTIDE Vandalo seriale del campo di gara sul Tevere nella rete dei pescatori. Farebbe anche sorridere se non ci fosse di mezzo un settantenne convinto che i frequentatori dell'impianto creassero disturbo e limitassero la libertà del suo cane, un barboncino nero. Così da una ventina di giorni, prima dell'alba, arrivava con la propria utilitaria di colore grigio e sfogava il suo rancore. Seminava cocci di bottiglia, rovesciava i cestini dell'immondizia, bloccava le strade d'accesso con staccionate e, in un caso, con il tronco di un piccolo albero trovati sul posto. Creava disagio e pericolo per chi, andando a camminare lungo quella sponda del fiume o semplicemente frequentandola, avesse avuto la disattenzione di calpestare i vetri.

Così è scattato il passaparola sulla necessità di tenere gli occhi aperti. I sospetti si sono appuntati sul quell'anziano, diventato una presenza fissa del campo gara benché nessuno l'avesse mai visto usare una canna. Un conoscente, poi, gli aveva fatto capire che qualcuno lo sospettava. Tutto come nei film, dove l'infallibile detective di turno s'inventa un escamotage per incastrare il colpevole. E così è andata. Il pensionato ha posticipato di un'ora la passeggiata durante la quale si accaniva contro i pescatori. Ma nascosti poco lontano, lo aspettavano in tre che nei suoi confronti non hanno avuto parole di apprezzamento. Lui, pallido in volto, ha cercato di discolparsi, quindi ha garantito che rimetterà tutto in ordine e che la smetterà.

W.Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA